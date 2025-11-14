In einer Mitteilung aus dem Weissen Haus in Washington hiess es allerdings, dass sich die Schweizer Direktinvestitionen über die kommenden fünf Jahre erstrecken würden - und zwar auf alle 50 US-Bundesstaaten. Liechtenstein, neben der Schweiz dritte Partei in der Absichtserklärung, werde seinerseits 300 Millionen Dollar Direktinvestitionen in den USA leisten neben der Schaffung von 50 Prozent mehr Arbeitsstellen im privaten Wirtschaftssektor. Ziel sei es, das Abkommen, im ersten Quartal 2026 abzuschliessen.