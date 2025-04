Zölle nur in den USA inflationär

In den USA schienen auch die Inflationsrisiken am höchsten zu sein; mehr als vier von fünf Analysten würden in den nächsten sechs Monaten eine Beschleunigung der US-Inflation erwarten. Laut der Umfrage dürften die Zölle in den USA also zu einem Anstieg der Teuerung führen, erklärt die UBS.