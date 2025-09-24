Der US-Markt sei für viele MEM-Unternehmen ein wichtiger Absatzmarkt, mit dem sie über direkte oder indirekte Exporte verbunden seien, schreiben die Studienverfasser. Sollte der US-Zollsatz von 39 Prozent unverändert bleiben, so erwarten mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen (69 Prozent), davon «mittel bis stark» betroffen zu sein, weitere 15 Prozent sehen sich als «schwach betroffen».