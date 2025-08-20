Es könne sich niemand erklären, wieso Trump die Schweizer Exporte in die USA mit einem «Zollhammer» von 39 Prozent belege. «Die amerikanische Handelsbürokratie, die jährlich sonst ein, zwei Handelsabkommen verhandelt, ist völlig überfordert. Man hat nicht einmal zehn Minuten über den Schweizer Zollsatz diskutiert», sagt Bolton weiter.