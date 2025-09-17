Die jurassische Wirtschaft sei darum stark betroffen, weil ein grosser Anteil in der Uhren-, Tech- oder Maschinenindustrie tätig sei. Diese waren bereits vor der Erhöhung der US-Zölle durch verminderte Nachfrage aus China, schwache Konjunktur bei anderen Abnehmern oder die Stärke des Schweizer Frankens unter Druck gewesen, wie es im Artikel weiter heisst.