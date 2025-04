Sich jetzt «wegen ein paar Zollschranken» an die EU zu binden, sei falsch. «Aber wir anerkennen selbstverständlich die ehrliche Sorge um die exportierenden Unternehmen», so Weidmann. Statt sich auf die EU zu konzentrieren, will die SVP lieber die Unternehmenssteuern senken. Damit könnten die Unternehmen die Auswirkungen der US-Zölle abfedern. Diese Vorlage kommt am 18. Mai vors Zürcher Stimmvolk.