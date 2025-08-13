Die Zahlen des zweiten Quartals seien charakterisiert durch einen immer noch schwachen Auftragseingang, auch wenn dieser die Erwartungen übertroffen habe, kommentierte Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Analyst Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies verwies vor allem auf den Umsatz, der hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei. Beide Experten hoben zudem den vorsichtigeren Ausblick hervor. «Die potenziellen Auswirkungen der genannten Risiken auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026 können derzeit nicht mit ausreichender Sicherheit abgeschätzt werden», gab Paganetty obendrein zu Bedenken.