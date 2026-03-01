Der iranische Botschafter bei den UN rief den US-Botschafter nach dessen Ausführung dazu auf, «höflich» zu bleiben. «Das wäre sowohl für Sie selbst als auch für das Land, das Sie vertreten, von Vorteil.» Auch der Iran hatte das Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 nach den Angriffen für sich reklamiert.