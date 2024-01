In den USA sind die Arbeitskosten im Herbst etwas weniger gestiegen als erwartet. Der entsprechende Index legte im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal waren die Arbeitskosten um 1,1 Prozent gestiegen. Rückläufige Arbeitskosten mindern den Inflationsdruck./jsl/la/mis

31.01.2024 14:41