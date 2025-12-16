In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November höher als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit September 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet.