In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn nicht verändert. Die Arbeitslosenquote für Januar betrug weiter 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg der Quote auf 3,8 Prozent gerechnet.

02.02.2024 14:44