In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juni etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 3,7 Prozent im Vormonat auf 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet.

07.07.2023 14:52