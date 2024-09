In den USA ist die Arbeitslosigkeit im August nach dem Drei-Jahres-Hoch im Vormonat wieder etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Damit ist sie unter die höchste Quote seit Oktober 2021 gefallen, die im Juli bei 4,3 Prozent erreicht worden war. Analysten hatten im Schnitt mit dem leichten Rückgang der Quote gerechnet.