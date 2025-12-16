«Der US-Arbeitsmarkt schwächelt, aber er bricht nicht ein», kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Es gebe immer noch einen spürbaren Anstieg bei der Beschäftigung. «Dem steht jedoch im Hinblick auf die US-Geldpolitik ein Anstieg der Arbeitslosenquote und ein geringer Anstieg der Stundenlöhne entgegen», schreibt Chlench. «Zusammenfassend ist nach unserer Einschätzung die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr ihren Zinssenkungskurs fortsetzen wird.»