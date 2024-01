In den USA haben sich die Aufträge für langlebige Güter im Dezember nicht verändert. Im Monatsvergleich stagnierten die Bestellungen, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet.

25.01.2024 14:42