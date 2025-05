Die Bestellungen stiegen im Vergleich zum Vormonat um 4,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Plus von 4,5 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Aufträge um revidiert 0,5 Prozent (zuvor 0,6 Prozent) gestiegen.