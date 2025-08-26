Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 1,1 Prozent. Volkswirte wurden auch hier positiv überrascht; sie hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Insgesamt sollten die Konjunktursorgen mit diesen Zahlen wohl kaum grösser werden, schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.
Das zeigt auch ein Blick auf die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs. Sie zogen ebenfalls um 1,1 Prozent an. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./la/mis
(AWP)