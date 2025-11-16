Besonderes Augenmerk werde auf den Schutz des geistigen Eigentums, die Bekämpfung von Zwangsarbeit und den Umweltschutz gelegt, schrieb das Weisse Haus weiter. Die Länder hätten sich darauf geeinigt, solide Grundsätze im Bereich des digitalen Handels einzuhalten, insbesondere indem sie die Einführung von Digitalsteuern vermeiden. Die Zusammenarbeit werde auch verstärkt, um die Lieferketten zu sichern, hauptsächlich gegen unlautere Handelspraktiken von Drittländern, und um Exporte, Sanktionen und Investitionen genau zu kontrollieren.