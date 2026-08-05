Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Juli weniger stark gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 44.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 65.000 Stellen erwartet. Im Juni war die Beschäftigtenzahl noch um revidierte 95.000 (zunächst 98.000) gestiegen.