«Personen, die den Arbeitsplatz wechseln, reagieren sehr empfindlich auf die aktuelle Konjunkturlage, und ihr rasches Lohnwachstum deutet auf Angebotsengpässe in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes hin», schrieb ADP-Chefökonomin Nela Richardson. «Gleichzeitig verändern sich die typischen Einstellungsmuster, da Arbeitgeber auf die sich wandelnden makroökonomischen Rahmenbedingungen reagieren.»
Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt auch für den Arbeitsmarkt. Der offizielle Bericht der Regierung für Juli wird an diesem Freitag veröffentlicht./jsl/jkr/mis
(AWP)