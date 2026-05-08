Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im April stärker als erwartet gestiegen. Ausserhalb der Landwirtschaft legte die Zahl um 115.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 65.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 16.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/men