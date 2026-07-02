Mit Blick auf die US-Notenbank wurden Spekulationen auf eine Leitzinserhöhung gedämpft. «Die unter den Erwartungen liegenden Jobzahlen dürften die zwischenzeitlich immer wieder aufgeflammten Diskussionen um eine kurzfristige Zinserhöhung der Fed erst einmal beenden», schreibt Weidensteiner. «Dazu kommt, dass auch die Inflation wieder nachlassen dürfte.» Die deutlich gefallenen Ölpreise würden bereits für eine Entlastung an der Tankstellen sorgen. «Wir sehen uns in unserer Einschätzung bestätigt, dass die Fed in diesem Jahr stillhält», schreibt Weidensteiner.