Die US-Wirtschaft hat im August erneut weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft kamen 22'000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 75'000 neue Stellen erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 21'000 Stellen nach unten revidiert./jsl/stk