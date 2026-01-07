Das Frachtschiff wurde mehrere Tage lang von der US-Küstenwache verfolgt. Zuvor hatte es US-Medienberichten zufolge auf dem Weg nach Venezuela den Kurs geändert, um einer Durchsuchung zu entgehen. Zu diesem Zweck soll es auch den Namen in «The Marinera» geändert haben. Die US-Streitkräfte nannten diesen Namen nicht. Nach der Kursänderung und verfolgt durch die US-Küstenwache soll die Besatzung auch die russische Flagge auf die Seite des Schiffes gemalt und die Registrierung geändert haben.