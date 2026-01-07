Das Frachtschiff unter russischer Flagge hatte auf dem Weg nach Venezuela angesichts der drohenden US-Kontrolle plötzlich den Kurs gewechselt, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Um den USA zu entfliehen, soll es auch den Namen von «Bella-1» in «The Marinera» geändert haben. Zudem soll die Besatzung erst dann die russische Flagge auf die Seite des Schiffes gemalt und die Registrierung geändert haben. Die US-Streitkräfte nannten den Namen «The Marinera» nicht.