Das US-Militär hat erneut einen sanktionierten Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. Die US-Küstenwache habe das offiziell staatenlose Frachtschiff «Sophia» «zur endgültigen Klärung des Falls» in die USA eskortiert, teilte das für die Region zuständige Südkommando des US-Militärs (Southcom) mit. Dem Schiff werden «illegale Aktivitäten» in der Karibik vorgeworfen. Der Einsatz sei in den frühen Morgenstunden des Mittwochs erfolgt, hiess es weiter.