Biden kam am Wochenende nach einer Reihe von Wahlkampfveranstaltungen in Camp David mit seiner Familie zusammen. Der Trip war bereits länger geplant gewesen. Das Weisse Haus bemühte sich, den Eindruck zu vermeiden, dass es sich um ein Krisentreffen handele. Stattdessen stand ein Fotoshooting mit der berühmten Fotografin Annie Leibovitz auf dem Programm - Bidens Kinder und Enkelkinder reisten eigens dafür an. Biden will am Montagabend (Ortszeit) ins Weisse Haus zurückkehren. Neben seinen Terminen als US-Präsident hat er weitere Empfänge mit Spendern der Demokratischen Partei geplant.