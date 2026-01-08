Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem Anstieg des Defizits der Handelsbilanz auf 58,7 Milliarden Dollar gerechnet. Zudem hat das Ministerium die Daten für September revidiert. Der Fehlbetrag lag demnach bei 48,1 Milliarden Dollar, nachdem zuvor 52,8 Milliarden gemeldet worden waren. Wegen der teilweisen Schliessung von Bundesbehörden im vergangenen Jahr («Shutdown») sind die Daten mit einer Verzögerung veröffentlicht worden.