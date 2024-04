Die USA, Deutschland und 16 weiterer Länder haben die Terrororganisation Hamas zur sofortigen Freilassung aller Geiseln aufgerufen, die seit über 200 Tagen im Gazastreifen festgehalten werden. «Das Schicksal der Geiseln und der Zivilbevölkerung in Gaza, die unter dem Schutz des Völkerrechts steht, ist von internationaler Bedeutung», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Mittwoch von der US-Regierung veröffentlicht wurde. «Darunter sind auch unsere eigenen Bürger.»