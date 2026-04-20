Die Gespräche auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon werden laut einem Sprecher des US-Aussenministeriums am Donnerstag in Washington fortgesetzt. «Die Vereinigten Staaten begrüssen den produktiven Dialog, der am 14. April begonnen hat», teilte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Die zweite Gesprächsrunde werde erneut im US-Aussenministerium ausgerichtet. Zuvor hatten bereits mehrere israelische Medien über das anstehende Treffen berichtet.