Umfassender Ansatz statt Importverbot

Die Schweiz weise die Vorwürfe aus den USA «vehement» zurück, schrieb das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und wiederholte damit seinen Standpunkt vom April. Die Schweiz nehme international eine Vorreiterrolle ein und habe als erstes Land ein Verbot von Zwangsarbeit in das öffentliche Beschaffungsrecht aufgenommen, hatte es damals geheissen. Zudem würden die Sorgfaltspflichten für Unternehmen weiter verschärft.