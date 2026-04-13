Weiter Kämpfe im Libanon und Angriffe auf Israel

Derweil gehen die Kämpfe im Libanon weiter. Israels Armee geht dort gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor. Der israelische Aussenminister Gideon Saar bekräftigte, dass sein Land eine Waffenruhe im Libanon ablehne und seine Einsätze dort fortsetze. Seit Anfang März seien mehr als 7.000 Raketen, Geschosse und Drohnen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Der Beginn von Gesprächen zwischen beiden Ländern sei weiterhin für diesen Dienstag geplant./hrz/DP/men