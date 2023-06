Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation abgeschwächt, die weniger schwankende Kernrate allerdings nur langsam. Am Mittwochabend hatte die Fed ihre Leitzinsen erstmals seit über einem Jahr nicht angehoben, zugleich aber weitere Anhebungen in Aussicht gestellt./bgf/la/jha/