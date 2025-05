Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im April überraschend wieder etwas gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Importpreise um 0,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Im März hatte die Jahresrate bei revidierten plus 0,8 Prozent gelegen. Zunächst waren plus 0,9 Prozent ermittelt worden.