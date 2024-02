Die Preise von in die USA importierten Gütern sind zu Jahresbeginn auf Monatssicht deutlich gestiegen. Von Dezember auf Januar erhöhten sich die Einfuhrpreise um 0,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es ist der deutlichste Zuwachs seit fast zwei Jahren. Bankvolkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

15.02.2024 14:57