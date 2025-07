Israels Aussenminister Gideon Saar begrüsste den Schritt und dankte US-Aussenminister Marco Rubio für die «moralische Klarheit». Die PA stachele in ihren Schulen, Lehrbüchern, Moscheen und Medien gegen Israel auf und müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb Saar auf X. Er nannte in dem Zusammenhang auch die finanzielle Unterstützung von in Israel verurteilten Attentätern durch die PA.