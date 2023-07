Die Entwicklung des Arbeitsmarkts spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik. Der robuste Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins am Mittwochabend um 0,25 Prozentpunkte angehoben, auf den höchsten Stand seit 22 Jahren.