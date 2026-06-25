Die Hilfsanträge sind weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. Zuletzt waren auch Arbeitsmarktdaten der US-Regierung robust ausgefallen. Im Mai waren überraschend viele neue Stellen geschaffen worden. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt.