In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht verändert. Sie lag in der vergangenen Woche wie in der Woche zuvor bei 248.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 242.000 Hilfsanträgen gerechnet. Höher waren die Erstanträge zuletzt im Oktober.