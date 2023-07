In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt eingetrübt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12 000 auf 248 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 245 000 Anträgen gerechnet. Die Zahl aus der vorangegangenen Woche wurde leicht von 239 000 auf 236 000 nach unten korrigiert.

06.07.2023 14:45