Aus Israel und dem Libanon gab es zunächst keine Bestätigung für den Schritt. Erst am Abend hiess es in einer Mitteilung des Militärs, das Programm sei am Montag gestartet worden. Im Rahmen des Pilotprojekts koordinierten und planten Teams der israelischen Streitkräfte, des US-Militärs und der libanesischen Streitkräfte die weitere Umsetzung des Abkommens, hiess es darin. Auf jeden Verstoss gegen das Abkommen werde energisch reagiert werden.