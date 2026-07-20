Mögliche Treffen in Manila

Eine Gelegenheit zum Gespräch könnte sich ab Dienstag beim Asean-Treffen in der philippinischen Hauptstadt Manila ergeben. Peking bestätigte, dass Chinas Chefdiplomat Wang Yi anreisen werde. Moskau hatte bereits mitgeteilt, dass auch Russlands Aussenminister Sergej Lawrow an dem Gipfel teilnehmen werde. Auf Nachfrage einer Reporterin bestätigte Rubio mögliche bilaterale Treffen mit den beiden nicht. «Aber wir wären sicher offen, sie zu treffen», sagte er./jon/DP/mis