In den USA sind die Erzeugerpreise im Juni deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sie sich um 2,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 2,3 Prozent gerechnet. Die Entwicklung im Vormonat wurde nach oben revidiert: Anstatt eines Preiszuwachses von 2,2 Prozent ergibt sich für Mai eine Rate von 2,4 Prozent.