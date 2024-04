In den USA ist der Preisauftrieb auf Unternehmensebene im März etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Produzentenpreise um 2,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das war zwar deutlich mehr als der Zuwachs von 1,6 Prozent im Vormonat. Analysten hatten jedoch im Schnitt einen etwas deutlicheren Anstieg um 2,2 Prozent erwartet.