In den USA sind die Erzeugerpreise im Februar weniger gestiegen als erwartet. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Januar hatte die Rate noch bei aufwärts revidierten 3,7 Prozent gelegen (zunächst +3,5 Prozent). Volkswirte hatten mit einer Abschwächung auf 3,3 Prozent gerechnet.