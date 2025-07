Die Unsicherheit werde auch nach dem US-Entscheid gegenüber der Schweiz bleiben, sagte ein Sprecher von Swissmem der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Deshalb müsse sich die Industrie in der Schweiz bewusst werden, dass sie wettbewerbsfähiger werden müsse. Nur so könne die Industrie am Standort Schweiz in den nächsten Jahren gesichert werden.