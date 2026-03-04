Nun gebe es kein einziges iranisches Schiff mehr im Persischen Golf, in der Strasse von Hormus oder im Golf von Oman, sagte Cooper. Seit Jahrzehnten schikaniere der Iran die internationale Schifffahrt. Die US-Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Im Iran gibt es neben den Kriegsschiffen des Militärs auch eine Flotte der Revolutionsgarden, die in der Vergangenheit zum Beispiel kleinere Schnellboote eingesetzt haben.
Cooper zufolge hat das US-Militär zudem iranische Luftabwehrsysteme beschädigt sowie Hunderte Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen, Drohnen und auch Kommandozentren angegriffen./fsp/DP/zb
(AWP)