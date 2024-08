Bei der Runde in Doha spreche man über die Einzelheiten bei der Umsetzung des Abkommens und nicht mehr um das Abkommen selbst, sagte Kirby. «Manchmal, wenn man zum Ende einer Verhandlung kommt und über diese Art von Details spricht, wird es am schwierigsten», sagte Kirby. Er hoffe, dass es in den nächsten Stunden und Tagen Fortschritte geben werde.