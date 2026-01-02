Angesichts wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan hat das US-Aussenministerium Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen «konstruktiven Dialog» aufnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher laut Mitteilung. «Die Vereinigten Staaten unterstützen Frieden und Stabilität in der Taiwanstrasse und lehnen einseitige Änderungen des Status quo ab, einschliesslich solcher, die mit Gewalt oder Zwang herbeigeführt werden.»