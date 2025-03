Die USA in Somalia haben seit Jahresbeginn bereits fast so viele Luftangriffe in Somalia durchgeführt wie im gesamten Jahr 2024. Seit Februar war das Militär nach Angaben von Africom an mindestens neun Angriffen beteiligt, darunter fünf gegen den IS und vier gegen die Terrormiliz Al-Shabaab. Die ebenfalls islamistische Gruppe, die zu dem mit dem IS verfeindeten Netzwerk Al-Kaida gehört, ist deutlich grösser und kämpft im Süden und Zentrum Somalias gegen das Militär./cpe/DP/he