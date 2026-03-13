«Der vorübergehende Anstieg der Ölpreise ist eine kurzfristige und vorübergehende Störung, die langfristig zu einem massiven Nutzen für unsere Nation und unsere Wirtschaft ‌führen wird», sagte Bessent und wiederholte damit die Worte von US-Präsident Donald Trump. Die ‌USA genehmigen demnach die Lieferung und den Verkauf von russischem Rohöl ​und Ölprodukten, die ab dem 12. März auf Schiffe verladen wurden. Die Genehmigung bleibt nach Angaben des Finanzministeriums bis zum 11. April um Mitternacht Washingtoner Zeit gültig. Bessent kündigte die Massnahme wenige Stunden nach dem Anstieg der Ölpreise auf mehr als 100 Dollar pro Barrel an.